  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ocak 2021 21:15

Kayseri'de feci kaza: 7 yaralı

Video Galeri
Görüntüler sosyal medyada yayıldı! Gerçek ortaya çıktı
Görüntüler sosyal medyada yayıldı! Gerçek ortaya çıktı
Video Galeri
Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''
Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''
Video Galeri
Şiddetli lodos çatıyı uçurdu
Şiddetli lodos çatıyı uçurdu
Video Galeri
Borçları yüzünden bankanın önünde intihara kalkıştı!
Borçları yüzünden bankanın önünde intihara kalkıştı!
Video Galeri
Kılıçdaroğlu ''firavun'' dedi, CNN Türk yayını kesti
Kılıçdaroğlu ''firavun'' dedi, CNN Türk yayını kesti
Video Galeri
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM