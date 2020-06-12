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  3. 12 Haziran 2020 13:05

Kayseri'de hortum anı kamerada!

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın bulunduğu bölgede çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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