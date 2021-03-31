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  4. Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı! O anlar kamerada

Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı! O anlar kamerada

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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