Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı! O anlar kamerada Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı! O anlar kamerada 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 08:55 Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60640ed6eabc365f5e4a3a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler Polisten uzun namlulu saldırganlara operasyon AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi!