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  3. 25 Aralık 2019 11:00

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

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