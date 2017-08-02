  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Ağustos 2017 15:17

Kayserideki aile iki gündür kuru ekmek yiyor

Kayseri’deki talihsiz aile iki gündür yalnızca katıksız ekmek yiyor. Hasta anne babasına bakan Erkan Arbuz, “İntiharın eşiğine geldim. Sadece yardım istiyorum, suç işlemek istemiyorum” dedi.

Video Galeri
İki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada
İki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada
Video Galeri
Mermer yüklü tırın dorsesinde inanılmaz kaza
Mermer yüklü tırın dorsesinde inanılmaz kaza
Video Galeri
Köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
Köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
Video Galeri
Çatıya çıkan kedi Türk bayrağını böyle açtı
Çatıya çıkan kedi Türk bayrağını böyle açtı
Video Galeri
Vatandaşları hostes ve pilot yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı
Vatandaşları hostes ve pilot yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı
Video Galeri
Diyarbakırda yangın paniği: 2 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı
Diyarbakırda yangın paniği: 2 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM