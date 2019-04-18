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  3. 18 Nisan 2019 09:23

Kayyumun 2,1 milyon TL'lik tadilatı ''pes'' dedirtti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni yaklaşık 2.5 yıldır yöneten kayyumun makam odasını tadilat adı altında adeta saray inşa ettirdiği ortaya çıktı.

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