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  3. 25 Mayıs 2017 23:15

Kaz ailesi otobanda trafiği durdurdu

ABD'de otobana giren kaz ailesi trafiği durma noktasına getirirken ilginç görüntülere de neden oldu.

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Haber vermeden tatilini uzattı, ailesi Interpole bildirdi
Haber vermeden tatilini uzattı, ailesi Interpole bildirdi
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Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
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Eskişehirde tüp patlaması: 2 yaralı
Eskişehirde tüp patlaması: 2 yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
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NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi
NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi