Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı 10 Ocak 2023 Salı Saat: 07:25 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları’nda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bce8af7e235c143529e4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol'' Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi