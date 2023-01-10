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  4. Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı

Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları’nda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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