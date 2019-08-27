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  3. 27 Ağustos 2019 19:44

Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamı kamerada

Kaz Dağlarında bu sefer ağaç kesenlerin köylüler olduğu görüldü. Nöbete katılan gönüllülerin konuştuğu köylüler kendilerinin Orman Bölge Müdürlüğü için çalıştıklarını söyledi.

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Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Video Galeri
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
Video Galeri
İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
Video Galeri
Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
Video Galeri
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Video Galeri
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