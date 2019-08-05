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  3. 05 Ağustos 2019 08:22

Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına ''çıplak'' tepki !

Şarkıcı Elif Kaya, Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmaları kapsamında on binlerce ağacın kesilmesine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösterdi.

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