Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 14:05 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 14:05 İstanbul'da ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir sürücü, cadde üzerinde karşıdan geçmeye çalışan yayayı ezerek üzerinden geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d22177fe32ad6fcd602333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Muğla'da orman yangını Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı Cani kocadan eşine sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kan aktı İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu Fabrikada korkutan patlama! Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı! İstanbul'da çocukları dilendiren çeteye operasyon