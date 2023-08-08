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  4. Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü

Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü

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İstanbul'da ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir sürücü, cadde üzerinde karşıdan geçmeye çalışan yayayı ezerek üzerinden geçti.

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