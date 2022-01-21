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  4. Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı

Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı

Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

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