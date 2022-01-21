Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 14:05 Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ea9390429a171efe6bf79b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karne günü kahreden ölüm! İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada Liseli Damla'nın intiharıyla ilgili flaş gelişme 19 yaşındaki kadın pilot tarihe geçti Bakan Özer'den ''Yarıyıl tatili uzayacak mı?'' sorusuna net yanıt Falezlere yapılan 7 katlı bina için yıkım kararı Van Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu Bulgaristan'ın korona kararı onları vurdu! Edirne esnafı kepenk kapattı Köpeklerden kaçarken ölümden döndü