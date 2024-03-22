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Kaza içinde kaza! Yaralılar var

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İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı.

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