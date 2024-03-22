Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza içinde kaza! Yaralılar var Kaza içinde kaza! Yaralılar var 22 Mart 2024 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 07:35 İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd0a981ae5e4eea108a837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi