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  3. 15 Mart 2020 10:25

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası ortalık karıştı. Araçlarından inen 5 kişinin tekme tokat birbirine girdiği kavga amatör kameraya yansıdı.

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