Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza sonrası ortalık karıştı Kaza sonrası ortalık karıştı 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 13:05 İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63089ae49939d8147074bde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü Karısıyla yasak aşk yaşayan komşusuna dehşeti yaşattı! Çırılçıplak soyup... Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı! Yeni Akit yazarı ''Gülşen aynı sözü Atatürk'e söyleseydi'' dedi, Ersan Şen çılgına döndü Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da dün boğulan gencin cansız bedeni bugün bulundu Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustosa özel kutlama videosu Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı