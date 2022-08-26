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Kaza sonrası ortalık karıştı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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