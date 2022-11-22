Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü 22 Kasım 2022 Salı Saat: 11:00 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 11:00 Amasya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637c81abf53c54064b606807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında! ''Hata varsa namussuzum'' dedi ama... Marmara Denizi'nde korku dolu gece! Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi! Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var