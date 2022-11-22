  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü

Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü

Güncelleme:

Amasya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında!
''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...
Marmara Denizi'nde korku dolu gece!
Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi!
Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı
Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama
Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var
Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var