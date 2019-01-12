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  3. 12 Ocak 2019 10:40

Kaza yapan demiryolu aracının görüntüleri ortaya çıktı

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevki’isinde çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı olaydan önce aynı aracın hatta sürüş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevki’isinde çarpıştı....

Bilgin Pro
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