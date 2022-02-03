Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza yapan motosikletli otomobil üstüne düştü Kaza yapan motosikletli otomobil üstüne düştü 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 17:40 Ümraniye’de otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne düşerek yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fbe958f3e0556c06447963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu İstanbul'un göbeğinde parfümcü terörü! Turistin kafasında şişe parçaladılar Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 43 hain etkisiz hale getirildi Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu İşte bir Türk'ün gözünden uzayın nadir anları... BTP lideri Hüseyin Baş: ''Hani stokçuluk haramdı ?'' Soğuktan donmuş kurt bulundu İstanbul'da minibüsçüler ortalığı birbirine kattı Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Suriyeli sahte rehber Arap turistleri böyle kandırdı