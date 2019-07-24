Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
24 Temmuz 2019 09:30
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
Basın Ekspres yolunda, motosikletle kaza yapan sürücünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti. Ambulans gelene kadar yaralı sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan doktor olay yerine gelen sağlık ekiplerine de yaralı hakkında bilgi verdi. Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent mevki’inde 34 LA 1399 plakalı motosikletin sürücüsü Sedat İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle gidon hakimiyetini...