  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Temmuz 2019 09:30

Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu

Basın Ekspres yolunda, motosikletle kaza yapan sürücünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti. Ambulans gelene kadar yaralı sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan doktor olay yerine gelen sağlık ekiplerine de yaralı hakkında bilgi verdi. Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent mevki’inde 34 LA 1399 plakalı motosikletin sürücüsü Sedat İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle gidon hakimiyetini...

Video Galeri
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Video Galeri
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Video Galeri
Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
Video Galeri
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Video Galeri
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
Video Galeri
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM