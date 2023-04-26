Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 14:20 Güncelleme: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:20 İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644908f877146836570f29d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı Cumhurbaşkanlığı'ndan Abdullah Öcalan'a heyet açıklaması Çılgın Türkler iş başında! 9 yıl toprak altında saklamıştı; işte sonuç... Türkiye'nin gurur Atak 2 helikopterinin motoru ateşlendi Seçim otobüsündeki AFAD kolileri için açıklama İmamoğlu: ''7'nci ok hanımcılık, 8'inci ok teyzecilik'' İmamoğlu'ndan eşi Dilek İmamoğlu'na: ''Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada'' Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı