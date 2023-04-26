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Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

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