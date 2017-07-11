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  3. 11 Temmuz 2017 23:45

Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı

Şişli’de bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen ticari taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü hafif yaralanırken, ters yöne giren sürücü dakikalarca aracının plakasını aradı.

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