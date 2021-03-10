Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza yapan sürücü ''Masrafları karşılayamam'' deyip intihar etti Kaza yapan sürücü ''Masrafları karşılayamam'' deyip intihar etti 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 09:45 Samsun'da trafik kazasına karışan sürücü, masrafları karşılayacak gücü olmadığını belirterek pompalı tüfekle intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60486b18a3fac31d35116503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğrenci servisi uçurma uçtu! 2 ölü; 24 yaralı var! İstanbul'da yol verme kavgası kamerada Bir koca vahşeti daha! 2 gün boyunca dövüp aç bıraktı Suriyelilerden Suriyeliye linç girişimi kamerada! Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''5 Bakan değişecek!'' Habertürk'ten Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan açıklamasına sansür Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Atina’da sokaklar savaş alanına döndü Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti!