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  4. Kaza yapan sürücü ''Masrafları karşılayamam'' deyip intihar etti

Kaza yapan sürücü ''Masrafları karşılayamam'' deyip intihar etti

Samsun'da trafik kazasına karışan sürücü, masrafları karşılayacak gücü olmadığını belirterek pompalı tüfekle intihar etti.

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