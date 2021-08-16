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Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi

Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kaza yapan sürücü şokun etkisiyle dakikalarca araçtan inemedi.

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