Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi 16 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 17:50 Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kaza yapan sürücü şokun etkisiyle dakikalarca araçtan inemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611a7b3bce7fdb2ecb5f3a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat Afganistan'dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler Asansörde dehşet! Kızını döven baba gözaltına alındı Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru Kabil-İstanbul uçağında izdiham Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu Haluk Levent afet bölgesinden paylaştı: ''Kullanılmış eşya göndermeyin''