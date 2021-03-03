Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:56 Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'da 114 kaçak göçmen taşındığı ortaya çıktı. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fa3a3e9465c1bc0115b67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı