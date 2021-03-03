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  4. Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı!

Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı!

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'da 114 kaçak göçmen taşındığı ortaya çıktı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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