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  3. 11 Nisan 2017 07:45

Kazada iki ayağı kırılan atın başında saatlerce bekledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosikletin yol üzerindeki ata çarpması sonrasında sürücü ve at yaralandı. Kazaya şahit bir vatandas ise iki ayağı kırılan atın yanında saatlerce bekledi.

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