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  3. 09 Temmuz 2017 10:15

Kazada ölen oğlunun başından ayrılmadı

Konya’da Suriyeli anne kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki oğlunun başında gözyaşı dökerek oğlunun cesedinin başından ayrılmadı.

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