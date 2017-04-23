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  3. 23 Nisan 2017 00:20

Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Zonguldak’ta cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralanan yolcuların kimlikleri belli oldu.

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Koku yayan evden 20 traktör çöp çıkarıldı
Koku yayan evden 20 traktör çöp çıkarıldı
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Amatör maçta arbede: 1 polis yaralandı
Amatör maçta arbede: 1 polis yaralandı
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Zonguldakta feci kaza
Zonguldakta feci kaza
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Uçak, toprak zemine saplandı
Uçak, toprak zemine saplandı
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Mısır askerlerinden sivil katliamı
Mısır askerlerinden sivil katliamı
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Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı
Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı