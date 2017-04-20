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  3. 20 Nisan 2017 21:20

Kazada ölenlerin yakınları hastaneye akın etti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen ve yaralananların yakınları hastaneye akın etti.

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