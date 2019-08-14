Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
14 Ağustos 2019 09:30
Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor. Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı ‘Doric Warrior’ adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler...