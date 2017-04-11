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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
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  3. 11 Nisan 2017 14:20

Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü

Karaman’da arabasını alan oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba, kazayı yapanın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince sinirlenerek oğluna tokat attı.

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Tarihten gelen sanat
Tarihten gelen sanat
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Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
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United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Oyuncak bebekten esrar çıktı
Oyuncak bebekten esrar çıktı
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Rögar kapağı uçurduğu otomobili pert etti
Rögar kapağı uçurduğu otomobili pert etti