Anasayfa Video Galeriler Gündem Kazdağları'nda orman yangını Kazdağları'nda orman yangını 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 16:30 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f9d0822f4c644d9c7df513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıl almaz dolandırıcılık: Bir çaydanlıkla evinden oldu! Sıcak hava balonu caminin minaresine böyle çarptı İstanbul'da yine yol verme terörü! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da asker eğlencesinde pompalı dehşeti Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı Türkiye'deki ilk vaka! İçmeden sarhoş oluyor Eşinin çalıştığı hastanede dehşet saçtı! İstanbul'da 12 saat süren akıl almaz hırsızlık kamerada Canlı yayında aldatıldığını söyleyen kadın eşine yakalandı