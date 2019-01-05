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  3. 05 Ocak 2019 17:35

Kazdağları’nın karlı güzelliği havadan böyle yansıdı

Kazdağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı. Kazdağları’nın eşsiz kar manzaralarını görmek için yürüyüş grupları bölgeye adeta akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan ve onlarca aracın bölgede mahsur kalmasına sebep olan kar yağışı sabah saatlerinde kesildi. Yaklaşık 20 santimetre kadar yağan kar...

Bilgin Pro
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