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  4. Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü

Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü

İngiltere'de yaşayan bir emlak danışmanı ailesinin 500 yıllık mülkünün eski fotoğraflarında tuhaf bir şey farketti.

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