Anasayfa Video Galeriler Gündem Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 17:35 İngiltere'de yaşayan bir emlak danışmanı ailesinin 500 yıllık mülkünün eski fotoğraflarında tuhaf bir şey farketti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614204b7b36f6649476767d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! Dehşet anları: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu Erdoğan'a en yakın isim son anketi canlı yayında açıkladı Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor! Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: ''Pişmanım!'' Sopayla ölümüne dayak kamerada