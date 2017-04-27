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  3. 27 Nisan 2017 10:50

Kazı çalışması su borusunu patlattı

İstanbul Halkalı’da köprülü kavşak inşaatında yapılan kazı çalışmalarında İSKİ’ye ait su borusu patladı. Patlama sonrası kavşak ve çevresi sular altında kalırken, benzin istasyonu çalışanları ne yapacağını şaşırdı.

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