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  4. Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı

Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı

Kayseri'de büfeden aldığı kazı kazan oyunundan 2 milyon TL kazanan gencin sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

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