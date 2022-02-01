Anasayfa Video Galeriler Gündem Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı 01 Şubat 2022 Salı Saat: 11:40 Kayseri'de büfeden aldığı kazı kazan oyunundan 2 milyon TL kazanan gencin sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f8f2191d85de427a584e67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi Saadet Partisi'nden ''uykuları kaçırmanın vakti'' videosu Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için olay sözler İçişleri Bakanı Soylu'dan ''Hesap verin'' paylaşımı Asiye'ye saldıran köpekler iddianamede silah sayıldı Amazon ormanlarında kabus! Petrol sızıntısı her yeri sardı Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı