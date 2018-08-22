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  3. 22 Ağustos 2018 16:45

Kazılar Aigai’deki ziyaretçi sayısını 10 bine çıkardı

Manisa’da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları kentte olan ilgiyi arttırdı. Son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran kent, sadece bu yıl 10 binin üzerinde kişiyi ağırladı. Manisa’da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan ve son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran Aigai Antik Kenti’ne olan ziyaretçi ilgisi katlanarak devam ediyor....

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