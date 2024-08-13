Anasayfa Video Galeriler Gündem Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 14:37 Güncelleme: 13 Ağustos 2024 Salı 14:37 Osmaniye'de gittiği piknik alanında kebap yerken karnına şiş saplanan kadın karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb456051b207911c07a133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir canavarla çıktı Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar