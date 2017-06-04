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  3. 04 Haziran 2017 11:45

Kedi ezeli düşmanı fareyi kargadan kurtardı

Bir kedinin ezeli düşmanı fareyi karganın avı olmaktan kurtarmak için harcadığı çaba vatandaşları şaşkına çevirdi.

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Siirtte 9 aylık bebeğin tedavi parası çalındı
Siirtte 9 aylık bebeğin tedavi parası çalındı
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Beton blok arasına düşen minik çocuğu imam kurtardı
Beton blok arasına düşen minik çocuğu imam kurtardı
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Çöp kokusu gitti, binlerce konuta elektrik geldi
Çöp kokusu gitti, binlerce konuta elektrik geldi
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Bir günde 5 kez sallanan mahallenin sakinleri şaşkın
Bir günde 5 kez sallanan mahallenin sakinleri şaşkın
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İş yerinde şarj olması için bıraktığı cep telefonunu çaldılar
İş yerinde şarj olması için bıraktığı cep telefonunu çaldılar
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Kalaycıların sıcak ve oruçla imtihanı
Kalaycıların sıcak ve oruçla imtihanı