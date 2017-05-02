  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2017 16:15

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde muhabbet kuşu ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

Video Galeri
Yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı
Yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı
Video Galeri
Üsküdarda kanlı biten trafik tartışması kamerada
Üsküdarda kanlı biten trafik tartışması kamerada
Video Galeri
Antalyada mayıs ayında karla mücadele
Antalyada mayıs ayında karla mücadele
Video Galeri
Erdoğan AK Partiye döndü
Erdoğan AK Partiye döndü
Video Galeri
Başbakan Binali Yıldırımdan Erdoğan açıklaması
Başbakan Binali Yıldırımdan Erdoğan açıklaması
Video Galeri
Bu görüntüler 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi
Bu görüntüler 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi