Anasayfa Video Galeriler Gündem Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 11:40 Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluğunun 31 Aralık itibariyle son bulacak. Bu tarih itibariyle çip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f2e1bfd711d355d3a59d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek yerken ölümden döndü; artık korkudan ekmek alamıyor Buz gibi havada güne çadırda uyandılar Liseli kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi Marmaray’da seferler durdu; vatandaş isyan etti ''Kızım evden her kaçtığında hamile kalıyor'' ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor! 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi! Hamile kadın İmamoğlu’ndan yardım istedi: ''Hamileyim bana vuruyor''