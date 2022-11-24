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  4. Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı

Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluğunun 31 Aralık itibariyle son bulacak. Bu tarih itibariyle çip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı

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