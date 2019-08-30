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  3. 30 Ağustos 2019 21:40

Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri’de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, işyerinin önünden geçen kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı.Silivri Çanta Mahallesi’nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., işyerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İşyeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye...

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