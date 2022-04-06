Anasayfa Video Galeriler Gündem Kefken açıklarında mayın tespit edildi Kefken açıklarında mayın tespit edildi 06 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 15:45 Milli Savunma Bakanlığı, Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini ve müdahaleye başlandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624d8b877cd89b7e3019e7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankadan çektiği 820 bin lira buhar oldu! O anlar kamerada İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor 208 depremzede daha evlerine kavuştu ''Taciz'' cinayetinde gerçek ortaya çıktı Yok böyle rezalet! İftar vaktinden önce oruç bozdurdu Akşener'den Bakan Nebati için olay olacak çıkış Bu çay bardağı için 47 milyon TL harcandı, 15 milyon TL daha gerekiyor Zafer Partisi lideri Özdağ, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı