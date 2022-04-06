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Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini ve müdahaleye başlandığını açıkladı.

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