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Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimden 1 gün önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

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