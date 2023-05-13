Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı 13 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 14:45 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimden 1 gün önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645f7856afe5a255c71cae33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil Togg asfaltı ağlattı: 0'dan 100'e 7 saniyede çıktı İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın'' Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım'' Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''50+1 değişmeli'' Mansur Yavaş, AK Parti'deki HDP'li isimleri deşifre etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu İstanbul'un barajlarında 10 yıldır böylesi görülmedi