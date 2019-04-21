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  3. 21 Nisan 2019 14:35

Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı. Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi’ndeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan...

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