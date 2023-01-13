Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililer ile bir araya gelirken açılan pankart gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c19e8e89de84004e0a2cc3" allowfullscreen></iframe>