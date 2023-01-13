Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 21:10 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililer ile bir araya gelirken açılan pankart gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c19e8e89de84004e0a2cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden ayrıntı! Cenazede Nuri Alço açıkladı Nejat İşler'in dizisi İyi Adamın 10 Günü için geri sayım başladı Şahmaran'dan yeni fragman geldi, Serenay Sarıkaya yine gündemde 13 aylık çekimler sonrası Rize'yi Dünya'ya böyle tanıttılar Kaldırım magandaları yakalandı İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi Terör bitti, 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular İstanbul'da korkutan patlama! Doğalgaz borusu alev aldı