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Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililer ile bir araya gelirken açılan pankart gündem oldu.

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