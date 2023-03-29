Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 18:25 Güncelleme: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:25 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşmesi başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64245863cf076977d02d6a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü