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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu

Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu

Yalova'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye çıkan eski belediye başkanı Vefa Salman, konuşması ile dikkat çekti.

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