Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 17:40 Yalova'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye çıkan eski belediye başkanı Vefa Salman, konuşması ile dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fcfdd58c43e92b347cad63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti İstanbul'da kaşla göz arasında hırsızlık kamerada