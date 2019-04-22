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  3. 22 Nisan 2019 10:35

Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturmasında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faillerinden O.S. isimli şahıs Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin...

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