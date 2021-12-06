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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan hareket

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı el hareketi tartışma yarattı.

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