Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an 21 Nisan 2022 Perşembe Saat: 18:00 CHP'nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği anlar paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62617185e3d02b104f3c60b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde korkutan görüntü İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!'' TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama kız öğrenci yurdunda feci ölüm Suriyeli sığınmacı ''Suriyeliler ülkelerine dönsün'' diyenlere küfür edip hakaret yağdırdı Şahan Gökbakar isyan etti: ''Rapçileri hapse atmak nedir ya?''