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Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an

CHP'nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği anlar paylaşıldı. 

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